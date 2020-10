Após roubarem artefatos de Pompeia, turistas falam sobre objetos trazerem azar

As autoridades do Parque Arqueológico de Pompeia, na Itália, se surpreenderam ao receber um pacote contendo diversos artefatos roubados do local em 2005. Junto com os objetos, também chegaram mais duas cartas em que os ladrões se desculpam e justificam o motivo da devolução: azar.

Uma canadense identificada como Nicole escreveu na carta sobre os objetos que ela roubou. A mulher levou do parque duas peças de mosaico, parte e uma ânfora e uma peça de cerâmica. “Queria ter um pedaço da história que ninguém mais teria. Eu realmente não pensei ou percebi o que estava pegando”, afirmou a mulher, segundo reportagem compartilhada no periódico italiano La Repubblica. “Peguei um pedaço da história que se cristalizou no tempo e que contém muita energia negativa”, disse Nicole.

Para a canadense, ter roubado objetos do sítio arqueológico trouxe uma maré de azar para sua vida. Ela teve câncer de mama duas vezes e passou por diversos problemas financeiros. “Somos boas pessoas e não quero passar essa maldição para minha família ou filhos”, escreveu Nicole. “Por isso, perdoem-me por esse gesto de anos atrás, aprendi minha lição e estou pedindo o perdão dos deuses. Eu só quero me livrar da maldição que caiu sobre mim e minha família”, desabafou.

Um casal também furtou objetos do local em 2005. Na segunda carta, o casal identificado como Alastain e Kimberly G., também do Canadá, revelou que se arrepende de ter pegado os artefatos. “Nós os pegamos sem pensar na dor e no sofrimento que essas pobres almas experimentaram durante a erupção do Vesúvio e na terrível morte que tiveram”, disse a dupla. “Pedimos desculpas e, por favor, nos perdoe por fazer essa escolha terrível! Que as almas [vítimas dessa catástrofe] descansem em paz”.

Pompeia virou cinzas após a erupção catastrófica do Monte Vesúvio em 79 d.C. A tragédia provocou a morte de todos que viviam na cidade à época.

Veja também