Após rompimento com a família, polêmicas e casamento, Larissa Manoela reflete sobre 2023: ‘Recomeçar’

Larissa Manoela, 22 anos, viveu um 2023 cercado por polêmicas em família. A atriz rompeu relações pessoais com os pais, deixou a sociedade que tinha com eles e, já no final do ano, se casou com o também ator André Luiz Frambach, 26. Neste sábado, 23, a artista fez um balanço de tudo o que passou no decorrer do ano.

Em seu perfil no Instagram, a famosa compartilhou um texto reflexivo sobre decepção e superação ao longo do ano.

“2023 foi um ano em que tive que recomeçar diversas vezes, que vivi decepções, que sofri com os dias pesados, que ralei com os meus processos, que provei do amargo das situações”, diz o texto em seus Stories, replicado do perfil @escritordiegovinicius.

“2023 foi um ano em que descobri o quanto ainda preciso melhorar, crescer, aprender. Foi um ano em que me esforcei, mesmo errando em algumas decisões, arrisquei e não me escondi de nada, segue o texto.

Larissa Manoela rompeu com os pais após decidir assumir a gestão de sua carreira. Ela e Frambach trocaram as alianças no último domingo, 17, em cerimônia intimista, pegando os fãs de surpresa.

