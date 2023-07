Após romper com a mãe, Larissa Manoela demite equipe, diz jornalista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/07/2023 - 3:55 Compartilhe

Larissa Manoela vive uma fase de recomeços. Além de romper relações profissionais e pessoais com a mãe, Silvana Taques, a atriz também teria demitido grande parte de sua antiga equipe, que já havia trabalhado junto aos seus pais.

Segundo o jornalista Leo Dias, a atitude drástica foi tomada após Larissa desconfiar que alguns dos colaboradores estivessem atuando em parceria com Silvana e Gilberto Elias, seu pai. De acordo com a nota publicada no “Portal Leo Dias”, ela teria mantido no quadro de funcionários apenas aqueles que já a haviam alertado sobre alguma atitude suspeita da ex-empresária.

Recentemente, a atriz anunciou que tomaria as rédeas da própria carreira, tendo criado a empresa “Mimalissa” para gerenciá-la. Ela também abriu uma auditoria para investigar os bens que foram adquiridos por ela durante o período em que teve a vida financeira administrada pela mãe.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias