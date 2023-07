Após romper acordo, Rússia oferece grãos gratuitos à África

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 11:01 Compartilhe

ROMA, 18 JUL (ANSA) – Após suspender o acordo que permitia a exportação marítima de grãos ucranianos, considerado essencial para o equilíbrio do mercado de alimentos e no combate à fome, a Rússia sinalizou que vai fornecer cereais gratuitamente a países africanos que precisarem.

Segundo a agência de notícias oficial Tass, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a posição dos países europeus sobre o acordo “deveria ser definida como sem vergonha”.

Ele acrescentou que o fornecimento de grãos da Rússia vai ser tema da reunião com países africanos que começa no próximo dia 27, em São Petersburgo.

Peskov ainda acusou a Ucrânia de uso militar dos corredores criados para a passagem de alimentos.

O acordo, firmado em julho de 2022 com mediação da Turquia e da Organização das Nações Unidas (ONU), permitia que os cereais da Ucrânia passassem em segurança por uma área controlada pela Rússia no Mar Negro.

A suspensão foi determinada por Moscou nesta segunda-feira (17), após reclamações sobre o descumprimento da revogação de sanções.

O Kremlin abriu a possibilidade de restabelecer o pacto caso suas demandas, relacionadas ao favorecimento das próprias exportações, sejam atendidas.

A porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse a uma TV local que, no entanto, o país não vai confiar em promessas e retomará a iniciativa apenas quando houver “resultados concretos”.

A suspensão foi amplamente condenada pelo Ocidente, com declarações da União Europeia, ONU, Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e de governos de países demonstrando preocupação com a segurança alimentar e com os preços das commodities. (ANSA).

