Após rodada, André Rizek aponta ‘grande vencedor’ do fim de semana

Nove jogos movimentaram o final de semana no Campeonato Brasileiro, e para o jornalista André Rizek, o ‘grande vencedor’ da rodada foi o Fluminense. O jornalista foi às redes sociais para destacar a importância do resultado para a equipe e aproveitou para elogiar o técnico Fernando Diniz.

– O Fluminense é o grande vencedor do fim de semana. Voltou a vencer bem, diminuiu a vantagem para o líder, não se desgastou com viagem, o rival de quarta-feira foi a Fortaleza jogar. De quebra, ainda terá um dia a mais de preparação/descanso para a partida da Copa da Brasil – comentou.

– O Diniz ‘não tem títulos’, dizem seus detratores. É um fato. Como também é fato que nunca teve o melhor elenco nas competições que disputou, longe disso. Campanhas como a que fez no São Paulo e faz agora no Fluminense são provas de que não é “bom técnico”… Ele é muito bom! – emendou.

O Fluminense venceu o Coritiba no último sábado e reassumiu a vice-liderança da competição com 41 pontos, oito a menos que o líder Palmeiras. Na próxima quarta-feira, o Tricolor pega o Corinthians em jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã.

