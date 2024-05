Após Rio Grande do Sul, enchentes atingem Uruguai

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/05/2024 - 10:42 Para compartilhar:

MONTEVIDÉU, 8 MAI (ANSA) – Após atingir fortemente o Rio Grande do Sul, as tempestades também causaram estragos no Uruguai.

De acordo com as autoridades locais, mais de 700 pessoas foram deslocadas de suas casas em razão das inundações. Além disso, três rodovias foram fechadas e 3,2 mil estão sem energia elétrica.

O ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos, disse que as inundações no sul do Brasil são um “verdadeiro drama” de danos “imensuráveis”, mas também colocou o seu país “em alerta”.

“Ficamos alarmados ao ver que a poucos quilômetros de distância temos esse drama terrível que vive o Rio Grande do Sul, a pior enchente da história”, comentou o chefe da pasta.

Em março, o Uruguai também foi atingido por inundações que obrigaram mais de 5,5 mil pessoas a abandonarem as suas casas.

Néstor Santayana, diretor do Instituto Uruguaio de Meteorologia (Inumet), alertou que “choverá o equivalente a dois ou três meses nas próximas 48 ou 72 horas” em diversas áreas da nação. (ANSA).