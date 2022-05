Após rifar Doria, PSDB entra em nova autofagia

Parte do tucanato quer fechar com Bolsonaro, e outra, lançar Tasso de vice de Tebet

Caciques tucanos e coordenadores da pré-campanha de Simone Tebet (MDB-MS) costuram para vencer a ala do deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e emplacar o experiente senador e ex-governador Tasso Jereissati (PSDB-CE) na vice da chapa da terceira via. Uma parte do PSDB sinaliza um apoio ao presidente Jair Bolsonaro na campanha deste ano

É o nome mais forte do partido, já que o ex-governador gaúcho Eduardo Leite se diz fora do páreo. Até o próximo dia 2, quinta-feira, quando a Comissão Executiva Nacional do PSDB se reúne, dirigentes dos dois partidos vão reforçar o convite para o senador, que continua relutante.





Um dos motivos citados pelos entusiastas da chapa Tebet-Tasso é a afinidade e entrosamento dos senadores. Também mencionam o bom trânsito do tucano na seara empresarial. O tucano também tem muito prestígio no Nordeste, onde caciques emedebistas boicotam a candidatura de Simone Tebet e já estão no palanque do ex-presidente Lula.