Após revés, Vasco treina em São Luís de olho na partida contra o líder Coritiba, no próximo sábado A manhã foi marcada por atividades físicas, técnicas e táticas. Treinaram os atletas que não foram titulares diante do Sampaio. Os titulares realizaram um treino regenerativo no hotel.

Sem perder tempo, o elenco do Vasco treinou, na manhã deste domingo, em São Luís, poucas horas depois da derrota para o Sampaio Corrêa. O foco do grupo é o duelo contra o líder da Série B, o Coritiba, no sábado, às 16h30, em São Januário, pela 30ª rodada da competição.

A atividade aconteceu no Estádio Nhozinho Santos, local onde Moto Club e MAC realizam seus jogos, no Maranhão. A manhã foi marcada por atividades físicas, técnicas e táticas. Treinaram os jogadores que não foram titulares diante do Sampaio Corrêa. Os titulares realizaram um treino regenerativo no hotel.

Depois de cinco partidas invictas, Fernando Diniz conheceu a sua primeira derrota no comando do Cruz-Maltino. Até o momento, o técnico tem três vitórias, dois empates e uma derrota em seis jogos à frente da equipe. Na coletiva, ele afirmou que o Vasco não foi eficiente para sair com a vitória e destacou a atuação do goleiro Luiz Daniel.

– Tivemos grandes chances para sair com a vitória, infelizmente não conseguimos o placar. Não poderíamos ter tomado um gol de bola parada, que era praticamente a única chance do Sampaio Corrêa jogando com um a menos. Jogamos de maneira equivocada, especialmente com um a mais – disse Diniz, e em seguida completou:

Ficamos muito preocupados em fazer o gol e cedemos alguns contra-ataque. Um deles foi a origem do escanteio do gol do Sampaio. Mas não vi uma equipe abatida. Vi uma equipe tentando. Tanto que o goleiro deles foi o melhor em campo e tivemos um pênalti no fim da partida – acrescentou.

Para o duelo contra o Coxa, o treinador poderá ter um reforço. O volante Andrey se recuperou de uma lesão e na coxa direita e segue no processo de recondicionamento físico no Rio de Janeiro. Léo Jabá, por sua vez, ainda não está recuperado de dores lombares. Confira a situação de outros jogadores aqui.

