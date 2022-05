Após revés sofrido para o Palmeiras, goleiro do Juventude mira reação para a sequência do Brasileirão César fez forte desabafo sobre o rendimento da equipe diante do Verdão: 'vamos ter que nos reinventar'

O placar de 3 a 0 sofrido para o Palmeiras, na noite deste sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, dificultou um pouco mais a vida do Juventude que visava deixar o Z4.





Analisando o duelo diante da equipe paulista, o goleiro César tentou encontrar explicações diante do resultado. Relembrando o triunfo sobre o Avaí, no último compromisso do Ju na competição, o jogador lamentou que o time não conseguiu impor seu jogo, alertando para mudanças de olho no Fortaleza, próximo adversário.

“A gente tem que ter confiança no nosso trabalho. A equipe que venceu fora contra o Avaí é a mesma que perdeu hoje (sábado). Vamos ter que nos reinventar, ficar atentos aos detalhes que estamos pecando e partir para a próxima rodada com tudo”, disse em entrevista ao ‘Premiere’.

O Juventude acabou caindo para a 18ª colocação com seus 6 pontos. A equipe voltará a campo no próximo sábado, diante do Leão, às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

