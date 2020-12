Após revés para o Galo, Pachequinho lamenta chances perdidas no jogo pelo Coritiba

O resultado de 2 a 0 não ajudou em nada a equipe do Coritiba, na tarde deste sábado, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Segundo o comandante interino do Coxa, Pachequinho, o placar final acabou não representando o que foi o duelo. Para ele, mesmo sabendo das dificuldades que lhe aguardavam, ao menos poderia ter saído com um empate do Mineirão.

“Foi um jogo em que poderíamos ter tido sorte melhor. Criamos oportunidades, soubemos administrar o primeiro tempo de uma forma muito intensa. Infelizmente, enfrentamos um forte concorrente a chegar ao título. Sabíamos que íamos encontrar dificuldades, mas a gente lamenta porque, no meu entender, a gente poderia ter conquistado pelo menos um ponto aqui”, declarou.

Analisando o confronto, Pachequinho pontuou que, na etapa inicial, sua equipe acabou neutralizando o adversário. Entretanto, destacou que ansiedade acabou prejudicando muito seus atletas.

“Foi um jogo, principalmente no primeiro tempo, em que conseguimos neutralizar o jogo do Atlético. Eles não tiveram muitas situações. Quando tínhamos a bola, começamos a criar, e surgiram algumas oportunidades. Acredito que, no último lance, talvez a ansiedade de querer fazer o gol tenha prejudicado. A gente lamenta muito principalmente pelo que a equipe mostrou no jogo”, concluiu.

