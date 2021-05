Após revés para o Flamengo, Weverton diz que falta ‘efetividade’ ao Palmeiras

Com o tabu ampliado de oito jogos sem vencer o Flamengo, um dos seus maiores rivais nas últimas temporadas, o Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro com derrota. O time teve um bom primeiro tempo, dominou a posse de bola, criou mais chances, mas as boas finalizações pararam em um inspirado Diego Alves, que salvou o clube carioca dos momentos de sufoco. Na etapa final, os donos da casa cresceram em campo e souberam aproveitar melhor as oportunidades, culminando no gol definitivo de Pedro aos 30 minutos.

Depois da derrota, o goleiro Weverton destacou uma falha na apresentação da equipe, faltando apenas mais “efetividade” nos lances decisivos.

“O time está rendendo. Talvez a gente esteja pecando na hora de botar a bola para dentro. Às vezes, as pessoas preferem falar do lado negativo, pelo fato da gente estar disputando todos os títulos. Lógico que a gente queria ganhar todos, mas a gente sabe da importância de disputar e brigar, não vai ser isso que vai tirar o nosso mérito. Falta um pouquinho mais de efetividade, um capricho maior. Não só dos atacantes, mas de todos nós”, afirmou na saída do campo.

Quando o Palmeiras era melhor na partida, a leitura de Weverton é que a bola acabou não entrando pelas grandes defesas de Diego Alves e por falta de sorte, segundo o atleta. “Quem viu o jogo sabe que a gente fez um excelente primeiro tempo, se a bola tivesse entrado, o jogo seria outro. O Diego fez grandes defesas, o Flamengo criou oportunidades e definiu. Futebol é isso”, concluiu o goleiro.

Para a próxima partida, o Palmeiras tentará alcançar os três primeiros pontos no Brasileirão contra a Chapecoense, dentro de casa, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, no domingo que vem. Mas nesta quinta-feira tem o duelo contra o CRB, em Alagoas, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

