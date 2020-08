Após revés na estreia, Fluminense aposta em mudanças contra o Palmeiras

Após ser derrotado pelo Grêmio em sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Fluminense deve apostar em mudanças na escalação contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada. O time carioca busca evoluir e tenta melhorar seus números recentes.

A fase do Fluminense não é boa. Desde que as competições foram retomadas depois da pausa por conta da pandemia, nas últimas nove partidas, considerando também dois amistosos, o time tricolor venceu apenas um. Foram quatro derrotas, quatro empates e o triunfo no jogo amistoso contra o Botafogo, vencido por 1 a 0, com gol de Michel Araújo. A performance ofensiva, especialmente, tem sido o grande problema.

“Tenho certeza que essa fase vai passar e, se Deus quiser, as vitórias vão voltar. Espero que seja contra o Palmeiras já. É trabalhar e concentrar na finalização, faremos um grande jogo e sairemos com um resultado positivo”, afirmou Dodi, confiante.

O técnico Odair Hellmann disse ter ficado satisfeito com o rendimento da equipe no Sul. No entanto, deve promover alterações em relação à escalação que perdeu para o Grêmio. No último treino, o comandante indicou que Michel Araújo pode ficar com a vaga de Yuri no meio e Fred tomará o lugar de Marcos Paulo.

Assim, a tendência é de que Evanilson seja deslocado para o lado do campo, com Fred ficando no comando do ataque. Já o uruguaio Michel Araújo forma a trinca de meio-campistas com Dodi e Yago. Nenê estará mais à frente na armação das jogadas.

Os desfalques são os zagueiros Matheus Ferraz e Digão, ambos com uma lesão na coxa esquerda e que estão em trabalho de transição para voltarem a treinar, e o volante Hudson, com um entorse no tornozelo esquerdo. Já Paulo Henrique Ganso está recuperado de um edema na panturrilha esquerda, e é provável que comece entre os reservas.

