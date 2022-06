Após revés, Gatito lamenta fase do Botafogo na temporada e ressalta: ‘Estamos em dívida com a torcida’ Na saída de campo, arquiero paraguaio analisou o momento do time no campeonato e disse que o elenco tem que continuar trabalhando para dar a volta por cima

O Botafogo voltou a decepcionar seu torcedor em pleno Nilton Santos ao ser derrotado pelo Avaí por 1 a 0. A equipe teve muita dificuldade na criação e viu seu ex-jogador, o lateral Kevin, marcar o gol do triunfo do time catarinense nesta segunda-feira. Na saída de campo, Gatito Fernández lamentou o momento do time na temporada e ressaltou que o elenco deve continuar trabalhando para dar a volta pro cima.





– Acho que é uma fase que estamos vivendo. Hoje, o time fez um grande jogo em que tivemos várias chances de converter o gol no primeiro tempo. Claro que no segundo tempo a gente já foi de qualquer jeito. E eles conseguiram fazer o gol em uma falta. Acho que essa fase está sendo muito dura para a gente, mas agora a única coisa que temos que fazer é continuar trabalhando do jeito que a gente tem feito. Melhorar, trabalhar mais e continuar focado – disse, e emendou ao falar sobre o duelo contra o São Paulo:

– Na quinta-feira, temos um outro jogo difícil, em que dois grandes times vão se enfrentar. O São Paulo está lá em cima e nós ficamos mais embaixo. Mas é outra final que teremos para reverter essa situação. Temos que continuar trabalhando, sendo a única maneira que temos para reverter a situação – salientou.

Com o revés, o Alvinegro chegou ao quinto jogo seguido sem vitória no campeonato, encerrando a 11ª rodada na zona de rebaixamento. Dessa forma, o elenco saiu de campo sob vais da torcida e gritos de “time sem vergonha”. O arqueiro alvinegro também falou sobre a pressão.

– Difícil. A expectativa nossa era muito grande para esse jogo. Nos jogos anteriores também. Eu já tinha falado que a gente está em dívida com a nossa torcida, isso é categórico. Acho que a única situação agora é continuar trabalhando, abaixar a cabeça com relação às críticas. Sabemos que estamos em um clube grande, onde tem uma expectativa muito grande, em outro momento que o clube está vivendo. Então, temos que reverter essa situação da melhor maneira e só nos resta trabalhar – afirmou.

O próximo compromisso do Botafogo está marcado para quinta-feira, às 16h, contra o São Paulo, no Morumbi. O duelo será válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

