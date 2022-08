Após revés, Fernando Diniz diz que faltou intensidade ao Fluminense e destaca: ‘Foi um ponto fora da curva’

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 22:32 Compartilhe

O Fluminense chegou ao Beira-Rio com moral pela sequência na temporada, mas não teve uma boa atuação. Diante desse cenário, o Internacional aproveitou diversos erros na saída de bola e se impôs para sair com a expressiva vitória. Na coletiva de imprensa, o técnico Fernando Diniz ressaltou que faltou intensidade à equipe e citou as lições para o duelo decisivo contra o Fortaleza.

– Acho que o Inter venceu o jogo merecidamente. O time foi melhor na maior parte do jogo. A gente tem um jogo muito abaixo. Falar só da pressão do primeiro tempo acaba sendo muito reducionista e faltou intensidade, o Inter foi muito mais aceso que a gente ressaltou, e emendou:



– Estávamos jogando em um compasso lento e o Inter acelerando. Eles acabaram roubando a bola. Naquela bola, recuperamos e perdemos novamente. Eles recuperam no perde e ganha e levaram vantagem nas bolas divididas no jogo todo. Isso foi determinante para a vitória deles, que foi bastante justa – completou.

Na visão do comandante, os erros cometidos no Beira-Rio ficam de lição para o duelo decisivo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. No entanto, Fernando Diniz salientou que o elenco tem feito uma grande temporada e que a atuação deste domingo é um “ponto fora de curva para baixo”.

– A lição está posta, é fácil para os jogadores. Atuamos em uma intensidade – de todos os jogos que estou aqui, foi o menos intenso. Quando voltamos para o segundo tempo, o time ajustou, melhorou, empurrou o Inter para trás. Mas não fizemos o gol e tomamos o segundo O Internacional ficou mais confortável no jogo. Mas a intensidade que a gente jogou hoje, foi muito abaixo desde a minha chegada – disse, e acrescentou:

– No futebol, se você não jogar no seu limite, todos os adversários têm chances de vencer os jogos. A lição é essa que fica no jogo de hoje. Mas o time está fazendo um trabalho excelente. Hoje foi um ponto fora da curva para baixo. Mas os jogadores estão de parabéns com o que eles têm feito durante toda temporada. A gente está junto, saber corrigir. e não temos muito tempo. É algo que a gente trabalha, insiste. Não podemos cochila ,e hoje a gente deu um vacilo. Jogamos abaixo, e o Inter fez uma partida excelente, principalmente na parte tática e na entrega de seus jogadores – frisou.



Na próxima rodada, o Tricolor recebe o Coritiba, dia 20, sábado, às 19h, no Maracanã. Antes disso, a equipe tenta avançar às semifinais da Copa do Brasil contra o Fortaleza, quarta-feira, também no Rio de Janeiro

