Após revanche, Bia Haddad encara ucraniana no Torneio de San Diego

De volta às quadras após o US Open, Beatriz Haddad Maia obteve sua revanche contra a canadense Leylah Fernandez na madrugada desta quarta-feira, no Torneio de San Diego, nos Estados Unidos. Em mais uma partida de três sets no currículo da brasileira, ela venceu a vice-campeã do US Open de 2021 por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/2, em 2h36min de confronto.

A vitória teve sabor de vingança para a número 1 do Brasil porque ela havia sido batida pela rival canadense no WTA 1000 de Montreal, no mês passado. Agora as duas tenistas estão empatadas no retrospecto direto, com duas vitórias para cada atleta. Bia vencera Fernandez em Toronto, também no Canadá, no ano passado.

Mais uma vez, a brasileira precisou de três sets para sacramentar a partida, após sair na frente, no set inicial. Bia é a tenista que mais venceu jogos em três sets na atual temporada. A tenista do Brasil enfrentou maior dificuldade na segunda parcial, quando chegou a desperdiçar um match point contra a atual 74ª do mundo (já foi a 13ª).

Mas a número 20 do ranking da WTA reagiu prontamente no segundo set e não deu chances para a canadense buscar a virada. Como se tornou rotina nos torneios na América do Norte, a brasileira contou com forte torcida ao longo da partida.

Nas quartas de final, Bia vai enfrentar a ucraniana Marta Kostyuk, que nunca enfrentou no circuito. Também nesta madrugada, ela avançou ao superar a polonesa Magda Linette por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/5). Kostyuk é a atual 29ª do mundo.

Se vencer, Bia poderá enfrentar na sequência a checa Barbora Krejcikova, campeã de Roland Garros em 2021 e ex-número dois do mundo.

