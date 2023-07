Após reunião, Lula fala em ‘normalizar’ situação na Venezuela

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/07/2023 - 10:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 18 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (18) que a reunião de ontem (17) com representantes do governo e da oposição na Venezuela buscou abrir caminho para “normalizar” a situação no país latino.

“Tivemos uma reunião com França, Colômbia, Argentina, com o representante das oposições na Venezuela [Gerardo Blyde], com a vice-presidenta [Delcy Rodríguez], para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela”, disse Lula em sua live semanal, à margem da cúpula entre União Europeia e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

“Havia oito anos que essa reunião não acontecia, por irresponsabilidade do golpe e pelo que aconteceu depois de 2018 no Brasil. É muito importante porque participam todos os presidentes da Europa e da América Latina e Caribe”, acrescentou. (ANSA).

