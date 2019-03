Após reunião, Icardi publica fotos com camisa da Inter e indica que segue no time

Tudo indica que o atacante Mauro Icardi vai continuar mesmo na Internazionale. O jogador argentino deve voltar a treinar com o restante do grupo da equipe milanesa nesta quinta-feira. Uma reunião entre Paolo Nicoletti, advogado do atleta, e Giuseppe Marotta, um alto executivo da direção do clube, foi realizada nesta quarta e parece ter aparado as últimas arestas que poderiam dificultar a permanência do argentino no time de Milão.

Icardi, de 26 anos, está há mais de um mês sem atuar pela Inter, depois de ter perdido a tarja de capitão e não ter acertado a renovação antecipada de seu contrato. O atleta também alegou uma lesão no joelho, que os médicos do clube jamais admitiram após exames não apontarem um problema no local.

Para reforçar a sua relação com a Internazionale, o argentino postou nas redes sociais três fotos com a camisa 9 da equipe e com a braçadeira de capitão em seu perfil no Instagram. A publicação ocorreu após a reunião desta quarta, depois de ele também ter anunciado, no início deste mês, que não vai deixar o clube e ainda pedir respeito aos seus dirigentes.

Icardi foi o artilheiro do Campeonato Italiano na temporada passada, com 29 gols, juntamente com Ciro Immobile, da Lazio. Na edição atual da competição, o atacante fez nove gols, em 20 jogos, mas acabou se afastando da equipe após virar o centro de uma polêmica, no mês passado, na Itália.

Tudo começou após o atacante perder a braçadeira de capitão do time e ficar fora de uma viagem com o elenco, o que aumentou os rumores sobre a sua possível não renovação de contrato em um episódio que envolveu até mesmo a mulher e empresária do jogador, Wanda Nara, acusada de dificultar o acerto e que chegou a ter o seu carro apedrejado por torcedores.

Em meio a esta polêmica, Icardi também usou suas redes sociais, no último dia 1º, para escrever em tom de desabafo ao anunciar que permanecerá na Inter. “É nos momentos mais difíceis que o verdadeiro amor se revela. E foi em um desses momentos que eu decidi ficar na Inter, com a Inter (…) Apesar de tudo, eu sempre quis ficar, pelo amor que tenho a essas cores. Recusei ofertas que dificilmente algum jogador profissional teria recusado”, disse o atleta naquela ocasião.

Icardi chegou a entrar na mira do Real Madrid, mas veículos da imprensa espanhola noticiaram que o clube deixou em ter interesse em contratá-lo por causa do comportamento da esposa do atacante e também do agente do atleta. A rival Juventus também foi apontada como um possível destino para o jogador, mas agora ele deverá mesmo prosseguir a sua carreira pela Inter.

O argentino deverá voltar a atuar pela equipe no dia 31, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, contra a Lazio, após uma pausa dos torneios domésticos de clubes motivada pela disputa das duas primeiras rodadas das Eliminatórias da Eurocopa. O time milanês soma 53 pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Italiano, liderado pela Juventus, com 75. O Napoli está em segundo lugar, com 60.