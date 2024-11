Após reunião ‘definitiva’ de ontem sobre gastos, Haddad cumpre agenda interna na Fazenda

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2024 - 9:40 Para compartilhar:

Um dia após a reunião “definitiva” sobre o pacote de corte de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cumpre agenda interna na sede da Pasta nesta terça-feira, 26. Não há previsão de compromissos públicos do ministro até o momento.

Haddad chegou a ser anunciado como uma presença confirmada no Encontro Nacional da Indústria da Construção (Enic), que ocorre hoje em Brasília, mas não irá ao evento, que deve contar com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura.

Ontem, o ministro apresentou em detalhes a proposta de redução de gastos a Lula, na reunião que considerou “definitiva”. Ele disse que ainda falta apresentar as medidas aos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Coube à Casa Civil fazer o agendamento deste novo encontro, e, por ora, ainda não consta esse compromisso na previsão de agenda do ministro, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

O pacote de corte de gastos inclui mudanças nas regras para concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), no abono salarial, na política de reajuste do salário mínimo e na previdência e pensão de militares, como já revelou o Broadcast.

Haddad confirmou que mudanças no Vale Gás e a limitação dos chamados “supersalários” (que ultrapassam o limite legal) estão no pacote.