Após reunião com Biden, prefeitos de Miami e Detroit defendem aprovação de pacote

Após uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os prefeitos de Miami, Francis Suarez, e de Detroit, Mike Duggan, defenderam a aprovação no Congresso do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão. Os líderes participaram de uma coletiva de imprensa na Casa Branca.

“Biden está disposto a encontrar uma solução com democratas e republicanos para aprovar o pacote”, afirmou o republicano Suarez. Duggan, que é democrata, também reiterou a importância dos estímulos à economia. De acordo com ele, “todos estão focados em como resolver o problema”, sobretudo em relação a dificuldades enfrentadas por pequenas empresas.

Segundo o prefeito de Miami, o encontro com Biden foi “produtivo”. Ele prometeu fazer o possível para que o pacote fiscal seja “melhorado” e passe no Congresso.

Como parte da proposta, Biden quer enviar US$ 350 bilhões para governos estaduais e locais. Enquanto os republicanos no Congresso se opuseram amplamente a esta iniciativa, a pressão de Biden tem algum apoio entre governadores e prefeitos do Partido Republicano.

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o presidente dos EUA continuará engajado com parlamentares, governadores e prefeitos na próxima semana para tratar dos detalhes da proposta de estímulos.

