Após reunião, CMB ainda não decide sobre o resultado da luta de Robson Conceição

O Conselho Mundial de Boxe (CMB) ouviu, nesta segunda-feira, o manager de Robson Conceição, Sergio Batarelli, e representantes do Conselho Nacional de Boxe, sobre o resultado da luta do boxeador brasileiro com o mexicano Oscar Valdez, no último dia 10, em Tucson, na Califórnia.

Mauricio Sulaiman vai agora levar as declarações até a cúpula da entidade e dentro de no máximo uma semana deverá ser apresentado um veredicto.

“Queremos a revanche imediata, mas como sabemos que muita coisa está envolvida, achamos justo que o Robson seja colocado na primeira posição do ranking e volte em breve a disputar o título”, disse Batarelli, que criticou mais uma vez a decisão dos jurados e a atuação do juiz.

Em decisão polêmica, Robson Conceição perdeu a disputa do título mundial dos superpenas, versão Conselho Mundial de Boxe (CMB) para Oscar Valdez, por pontos, após 12 assaltos.

Apesar de boa parte da imprensa internacional apontar o brasileiro como o vencedor do duelo, os três jurados foram unânimes em apontar o campeão como o vencedor: 117 a 110 e 115 a 112 (duas vezes).

Com isso, Robson Conceição perdeu a invencibilidade na carreira profissional, que soma 16 vitórias (oito nocautes) e uma derrota. Valdez se mantém invicto, agora com 30 vitórias, sendo 23 por nocaute.

