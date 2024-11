Após retirada de tumor raro, Vera Viel surge sem muletas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/11/2024 - 8:25 Para compartilhar:

Recentemente, a influenciadora Vera Viel comemorou uma importante conquista em seu tratamento contra um sarcoma sinovial, um tipo raro e maligno de tumor na coxa esquerda. Em seu Instagram, a esposa do apresentador Rodrigo Faro contou que não precisa mais usar muletas.

“Fim de mais uma etapa. As muletas me ajudaram muito nesses primeiros 45 dias pós-cirurgia de retirada do tumor. Hoje, finalmente, não preciso mais usá-las. Que felicidade poder voltar a caminhar tão rapidamente”, escreveu a modelo, em seu Instagram, celebrando o progresso.

No vídeo, ela aparece caminhando sem as muletas ao lado de Rodrigo Faro, que declarou apoio à esposa: “Eu vou estar sempre ao seu lado em todas as fases, na alegria e na tristeza, te amando para sempre!”

Assista:

