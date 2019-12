Após retirada de Tóquio, maratona da Olimpíada tem percurso definido

Os percursos das maratonas dos Jogos Olímpicos de Tóquio estão definidos. As tradicionais corridas de 42,195 quilômetros mudaram de sede há mais de um mês, da capital do Japão para Sapporo, no norte do país, a fim de evitar o calor do meio do ano na capital. Nesta quinta-feira, então, os organizadores revelaram a rota da corrida.

As maratonas de ambos os naipes começarão e terminarão no Parque Odori, de Sapporo. Os dois trajetos serão compostos por três voltas. A extensão da primeira será de aproximadamente uma meia maratona, que consiste em uma disputa de 21 quilômetros, enquanto as outras duas terão cerca de 10 quilômetros cada.

A disputa feminina da maratona será em 8 de agosto, enquanto o evento masculino está agendado para o dia seguinte, na última competição com distribuição de medalhas na Olimpíada de Tóquio.

O Comitê Olímpico Internacional tomou a decisão, de modo unilateral, de alterar a sede das maratonas, a tirando de Tóquio por causa do calor do verão. E a medida causou a ira do governador de Tóquio, Yuriko Koike.

Koike se opôs à decisão, considerando que Tóquio estava perdendo uma oportunidade de exibir suas coloridas ruas, rodeadas de templos e santuários, arranha-céus e restaurantes.

Ao contrário do evento olímpico, as maratonas paralímpicas permanecerão em Tóquio, uma vez que poderão escapar do calor, porque os Jogos Paralímpicos começam duas semanas após o final da Olimpíada, ocorrendo de 25 de agosto a 6 de setembro, para quando há a expectativa de temperaturas mais amenas.