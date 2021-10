Após resposta de Neto, Douglas Luiz dispara contra apresentador: ‘Não jogou em lugar nenhum’ Volante da Seleção Brasileira foi às redes sociais para retrucar ex-meia após nova troca de farpas

A troca de farpas entre o ex-jogador Neto e o volante Douglas Luiz continuou no Instagram. Após a crítica do apresentador pela convocação do atleta do Aston Villa (ING) durante o “Donos da Bola” desta quarta-feira, e a alfinetada de Douglas no Twitter, ambos foram às redes sociais para retrucar as críticas.

– Só para dar uma esclarecida aí no que está acontecendo, motivo até de dar risada, mas vamos que vamos. Não gostei da forma que ele falou mais uma vez, entendeu, falando que o Aston Villa é comparado com uma “Portuguesa que fala inglês” e, mano, olhei o currículo dele aqui e não vi nenhum time grande fora do Brasil – disse o volante do Aston Villa e da Seleção Brasileira em seus Stories.

– Então quem é o Neto para falar do Aston Villa? Que na minha percepção, no meu ponto de vista, é um gigante europeu. E você, Neto, você não jogou em lugar nenhum, entendeu? Você fala muito. Não sei quem te deu esse apelido de craque, mas de boas, segue a vida – completou Douglas Luiz.

Neto chegou a compartilhar parte do vídeo de resposta de Douglas Luiz em sua conta pessoal depois de voltar a questionar o volante e o tamanho do Aston Villa. Em seus Stories, o apresentador destacou o número de gols do atleta e comparou o clube inglês à Portuguesa Santista.

– O Douglas Luiz, que joga no Aston Villa, que é uma Portuguesa Santista que fala inglês, ele falou que eu sou o palhaço da televisão. O último gol que ele fez foi em janeiro de 2020. Você está de brincadeira! Quem é você perto de mim, cara? Se eu o palhaço da televisão, você joga bola, irmão? Ah, obrigado pela audiência – disse Neto.

