Após repercussão, Motoboy ganha moto nova, vaquinha virtual e 1,4 milhão de seguidores

Depois que o vídeo em que o motoboy Matheus Pires Barbosa foi humilhado viralizou nas redes sociais, o jovem, de 19 anos, recebeu além do apoio, uma moto nova, uma vaquinha virtual que já conta com mais de R$ 112 mil e ganhou mais de 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

O humorista Matheus Ceará, do SBT, foi o responsável pela moto nova de Matheus.

“Essa ajuda vai me ajudar bastante. Minha moto estava ferrada no mecânico. E, como eu estou recebendo ajuda de todos os lugares, vou doar a minha para outra pessoa”, disse o rapaz nos stories do Matheus Ceará: “Tudo isso já mudou a minha vida. Mas a gente fica achando que as coisas acontecem longe da gente, mas o racismo e o preconceito está perto da gente. No meu caso se não tivesse ninguém gravando, talvez seria mais um caso que ninguém saberia de nada”.

Como a vaquinha criada para o motoboy já atingiu os R$ 112 mil, agora o objetivo e atingir os R$ 150 mil para que Matheus consiga comprar uma casa para a sua família.

Entenda o caso

Apesar do episódio ter acontecido no último dia 31 de julho no interior paulista, um vídeo que registrou o caso viralizou nas redes sociais na última sexta-feira (7).

No vídeo, um homem branco ofende Matheus e comete injúria racial contra o jovem, o agressor chega a chamar o entregador de “lixo”. O morador do condomínio também disse que o jovem tinha inveja do local em que ele morava e chamou Matheus de semi-analfabeto.

