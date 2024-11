Após repercussão de vídeo de Bruno Mars, tatuador fala sobre a experiência: ‘Muito gente boa’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 10:53 Para compartilhar:

A passagem do Bruno Mars vai deixar bastante lembranças no cantor, e uma é permanente. Na última quinta-feira, 7, enquanto agradecia ao público brasileiro pelos 15 “incríveis” shows em um vídeo, o cantor aproveitou para tatuar o Cristo Redentor no peito.

Após a repercussão do registro, o tatuador responsável pela arte, Cadu Underdog, foi até as redes sociais para contar como foi a experiência de conhecer e tatuar o artista. Mesmo explicando que não poderia dar muitos detalhes do caso, o profissional enfatizou o quão humilde o cantor é.

+ Letícia Spiller revela que Claudia Raia já ficou com o seu ex Marcello Novaes

+ Gusttavo Lima tira a barba e adota novo visual; veja antes e depois

“O Bruno Mars esteve aqui no estúdio. O cara é muito ‘gente boa’, foi uma sensação bem legal de ‘tá’ ali com ele”, falou o artista, que ainda revelou ter assinado um contrato, e que não sabe até que ponto pode contar sobre o dia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝐂𝐚𝐝𝐮 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫𝐝𝐨𝐠 𝐓𝐚𝐭𝐭𝐨𝐨 (@cadu_underdog)

“A gente conseguiu trocar bastante ideia, ele ficou aqui no estúdio um tempão e tomou mate comigo. Depois ele chamou eu e minha mulher e fomos para o hotel dele, só tinha a galera da equipe dele, e a gente ficou lá até tarde tomando uma com o Bruno Mars”, continuou.

Além de passar o dia junto do artista, o tatuador ganhou ingressos pista premium para aproveitar o show do dia 5 de novembro, no estádio Mineirão. Após receber as fotos que tirou com o o Bruninho e a equipe dele, ele prometeu divulgar com os seguidores.

Na legenda do post, ele explicou que mesmo a visibilidade para seu trabalho sendo muito importante, o especial mesmo foi a experiencia: “Pretendo preservar a magia desse momento, sem entrar em mínimos detalhes, respeitando a forma discreta como ele vive a vida e garantindo que ele continue me vendo como um cara legal”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruno Mars (@brunomars)