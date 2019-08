Após renúncia de Conte,presidente da Itália inicia consultas

ROMA, 21 AGO (ANSA) – Um dia após o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, apresentar sua renúncia ao cargo, o presidente Sergio Mattarella inicia nesta quarta-feira (21) a primeira rodada de consultas para decidir o futuro do governo italiano. Durante o processo, que ocorrerá entre hoje e amanhã (22), o mandatário italiano se reunirá com líderes dos partidos políticos italianos para sondar se seria possível indicar um nome para formar um governo ou se as legendas preferem dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Algumas legendas, como o Partido Democrático (PD) e o próprio Movimento 5 Estrelas (M5S), preferem que se chegue a um consenso para indicar um novo premier. Nesse cenário, fontes italianas acreditam até na possibilidade do PD e o M5S se unirem (apesar da oposição histórica de um ao outro). Hoje, a direção do PD aprovou que o secretário da legenda, Nicola Zingaretti, inicie uma negociação para verificar a possibilidade de “um avanço para a legislatura”, em “descontinuidade” com a anterior. “O governo que caiu ontem foi um dos piores da história da República. Depois de 14 meses falhou. Para o país, o legado desse governo é dramático”, disse Zingaretti. O PD e M5S podem ainda alargar a composição com o apoio de outras legendas de centro-direita, como o Força Itália, do ex-premiê Silvio Berlusconi, para garantir a maioria. A Liga Norte, por sua vez, segundo os líderes do grupo, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, já “está trabalhando para construir a Itália do ‘Sim'”. “Outros estão pensando no governo do ‘não’ e dos assentos? Vamos a eleições e deixamos os italianos escolherem! Quem escapar das urnas tem uma consciência culpada”, ressaltaram. A legenda do vice-premier e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, defende novas eleições, o que poderá acontecer caso não seja possível formar um novo governo. Esta opção pode favorecer a Liga, principalmente por liderar as pesquisas de intenção de voto com cerca de 36% das preferências. Ontem (20), o primeiro-ministro italiano renunciou ao cargo em meio a uma grave crise política deflagrada no governo após Salvini decretar de maneira unilateral o fim da coalizão com o M5S e pressionar para a convocação de novas eleições. Confira o calendário das consultas no horário local: Quarta-feira (21) – 16h00 – Presidente do Senado: Maria Elisabetta Alberti Casellati 16h45 – Presidente da Câmara dos Deputados: Roberto Fico 17h30 – Grupo parlamentar “Para as autonomias” – Partido do Povo do Tirol do Sul (SVP), Partido Autonomista Trentino-Tirolês ( PATT) e União de Valdostan (UV) – do Senado 18h00 – Grupo parlamentar do Senado Misto 18h30 – Grupo Parlamentar Conjunto da Câmara dos Deputados 19h00 – Grupo parlamentar “Livre e Igual” da Câmara Quinta-feira (22) – 10h00 – Irmãos da Itália (“Fratelli d’italia” – FDI) – grupos parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados 11h00 – Grupos parlamentares do Senado e da Câmara do Partido Democrático (PD) 12h00 – Grupos parlamentares do Senado e da Câmara do Forza Italia (FI), liderado pelo ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi 16h00- Grupos parlamentares do Senado e da Câmara dos Deputados do partido Liga Norte, do vice-premier Matteo Salvini 17h00 – Grupos parlamentares do Senado e da Câmara do Movimento 5 Estrelas (M5S), do vice-premier Luigi Di Maio. (ANSA)