Após renovar com o Buriram, Samuel foca em grande ano na Tailândia Ex-jogador do Fluminense, atacante brasileiro é a esperança de gols da equipe tailandesa

Em alta com a camisa do Buriram United, o atacante Samuel, que renovou seu contrato com o clube tailandês, falou sobre a expectativa para fazer um grande ano no país asiático. Para ele, esta temporada que se iniciará tem tudo para ser ainda melhor.

– Cheguei ao Buriram no meio da última temporada. Iniciar a temporada com o grupo será muito importante para mim. Vou trabalhar muito para fazer um grande ano com todos para melhorar ainda mais meus números no clube – disse.

Ex-jogador do Fluminense, o atacante brasileiro revelou falou também sobre a motivação do elenco para a próxima temporada.

– Vamos lutar muito para fazer um grande ano e para que as coisas aconteçam como estamos planejando. O grupo está muito motivado e confiante para isso.

