Após renovação, Mbappé marca 3 e comanda goleada do PSG no Campeonato Francês

Poucas horas após sacramentar sua permanência no Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé brilhou em campo na despedida do time no Campeonato Francês. O jogador marcou três vezes e comandou a goleada de 5 a 0 sobre o Metz, neste sábado. Neymar e o argentino Di Maria fecharam o placar, mas os holofotes ficaram totalmente voltados para o camisa sete, que vai seguir a sua trajetória ainda por um tempo no time da capital parisiense.

Mbappé entrou em campo pouco depois de o PSG confirmar o fim da novela sobre sua renovação de contrato, até 2025. O jogador vinha negociando também com o Real Madrid para o que seria uma das grandes contratações dos últimos tempos. Mas ele acabou dizendo “não” ao gigante espanhol e formalizou sua permanência em Paris.





A partida deste sábado, portanto, teve caráter festivo. Até porque o PSG já havia conquistado o título do Francês por antecipação. Mbappé ainda ganhou mais um prêmio individual. Ele terminou o torneio como artilheiro do Francês, com 28 gols. De quebra, também foi o líder de assistências: 17.

O atacante francês balançou as redes aos 25 e aos 28 minutos do primeiro tempo. E também aos 5 da etapa final, com assistências de Di Maria e Lionel Messi. Neymar e Di Maria, que fez seu jogo de despedida porque não renovará seu contrato, também deixaram suas marcas.

Apesar de totalmente ofuscado pelo craque do jogo, o brasileiro também atingiu uma marca importante. Ao anotar o terceiro gol da goleada, o ex-santista chegou aos cem gols pelo clube. Ele agora é o quinto artilheiro da história do PSG. Já o Metz foi rebaixado, com seus 31 pontos, na 19ª e penúltima colocação da tabela.

O time de Paris terminou o campeonato com 86 pontos, 15 a mais que o vice-líder Olympique de Marselha. A goleada de 4 a 0 sobre o Strasbourg garantiu o time de Marselha na fase de grupos da Liga dos Campeões. O meia brasileiro Gerson, ex-Flamengo, marcou dois dos gols do Olympique.