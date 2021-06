Após remover post de presidente, Twitter é suspenso na Nigéria

ABUJA, 4 JUN (ANSA) – O governo da Nigéria anunciou nesta sexta-feira (4) que suspendeu as operações do Twitter “por tempo indeterminado”. A nota oficial, publicada através da própria rede social, foi assinada pelo Ministério da Informação e da Cultura.

“O governo federal suspendeu por tempo indeterminado as atividades do serviço de streaming e da rede social Twitter na Nigéria”, diz o tuíte. Segundo ainda o comunicado, a punição foi causada pelo “uso persistente da plataforma para atividades que podem minar a existência corporativa” no país.

No entanto, o anúncio vem quatro dias depois do Twitter remover uma postagem do presidente nigeriano, Muhammadu Buhari. No texto deletado, o mandatário lembrava da Guerra Civil que atingiu o país entre 1967 e 1970 e disse que “contra aqueles que se comportam mal hoje […] podemos usar uma linguagem que eles vão entender”.

A Nigéria vive um momento de intensificação de crimes cometidos por milícias e organizações terroristas, que sequestram crianças e adolescentes em escolas em troca de dinheiro. (ANSA).

Veja também