Após registrar 1.424 mortes, Indonésia fixa data para encerrar buscas

As equipes de resgate da Indonésia retomaram hoje (5) as busca de vítimas sob os escombros na região da ilha de Celebes, afetada pelo terremoto e tsunami da última sexta-feira (28). A região começa a recuperar a normalidade uma semana depois do desastre.

As autoridades fixaram esta sexta como prazo final para encontrar sobreviventes da catástrofe que, segundo o último balanço oficial, causou 1.424 mortes, deixou mais de 2,5 mil feridos e mais de 70 mil deslocados, além de vários danos materiais.

Em Palu, uma das áreas mais afetadas, a rede elétrica segue danificada em 60%, informou a companhia estatal de eletricidade, que espera restabelecer totalmente o serviço até o próximo dia 14.

Aproximadamente 800 pessoas passaram a noite no aeroporto, aguardando o momento de poder deixar a cidade, que já conta com grande presença de membros de organizações humanitárias, e que começou a mostrar os primeiros sintomas de normalidade com a abertura de alguns bancos.

Enquanto isso, várias organizações locais e internacionais se esforçam para enviar ajuda e assistência sanitária aos milhares de afetados, incluindo várias zonas como Labuan ou Wani, ao norte de Palu, mas quase não conseguiram ter acesso a essas regiões.

A Cruz Vermelha planeja distribuir alimentos não perecíveis no município de Sigi, onde a organização colabora na busca de dezenas de adolescentes de um acampamento religioso que foram soterrados por um deslizamento de terra.

Os parentes dos adolescentes, entre 11 e 15 anos, planejam se encontrar com as autoridades para determinar o número exato de desaparecidos que, segundo estimativa da Cruz Vermelha, seria em torno de 100.

*Com informações da Agência Brasil