Após reencontrar MC Daniel, Mel Maia passa noite acompanhada e reacende especulações

Depois de reencontrar o cantor MC Daniel no último domingo (30), a atriz Mel Maia passou a madrugada desta quarta-feira (02) acompanhada. A artista, que não se pronunciou sobre a retomada do relacionamento com o funkeiro, usou as redes sociais para compartilhar uma imagem em que seus pés aparecem entrelaçados aos pés de um homem.

O registro publicado por Mel Maia reacendeu algumas especulações de que a atriz havia retomado o relacionamento com o cantor. Durante um show realizado no dia 16 de junho, MC Daniel chegou a dizer que estava “off para o amor” e casado com a atriz.

Apesar das especulações levantas pelos fãs, o story publicado por Mel Maia não confirma se o homem que estava entrelaçado com a atriz é o cantor MC Daniel.

Confira o registro publicado pela atriz

