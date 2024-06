Após recuperação do PIB no 1º tri, Fazenda projeta desaceleração no 2º tri

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/06/2024 - 13:41 Para compartilhar:

Após a recuperação na margem do Produto Interno Bruto (PIB) observada no primeiro trimestre deste ano, a expectativa da Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda é de desaceleração no ritmo de crescimento no próximo trimestre, repercutindo a calamidade no Rio Grande do Sul. “A agropecuária e a indústria de transformação devem ser atividades especialmente afetadas”, estimou a Secretaria, ponderando, porém, que são setores proporcionalmente mais importantes no PIB do Estado que no nacional.

Em nota divulgada nesta terça-feira, a SPE destacou que, no setor de serviços, atividades como transportes e outras atividades da área também devem ser impactadas pela calamidade, repercutindo a piora da mobilidade e as restrições no provimento de serviços pessoais, de alimentação e de alojamentos.

Para a Secretaria, medidas de auxílio fiscal e de crédito devem auxiliar a mitigar os impactos negativos do episódio, mas seus efeitos devem se diluir ao longo deste e dos próximos trimestres.

“Dessa maneira, mesmo com o resultado positivo e similar ao projetado pela SPE no primeiro trimestre de 2024, restam incertezas a respeito da estimativa de crescimento para 2024”, escreveram os técnicos do órgão.

A Secretaria enfatizou também que o PIB do primeiro trimestre seguiu em trajetória de aceleração na comparação interanual.

“A aceleração repercutiu o melhor desempenho de atividades cíclicas pela ótica da oferta, como o da indústria de transformação, do comércio e de outras atividades de serviços; e o maior ritmo de expansão da absorção doméstica pela ótica da demanda, com destaque para o avanço do consumo das famílias e do investimento”, trouxe o comunicado.

Para os técnicos da Fazenda, o avanço da massa de rendimento e das concessões de crédito auxiliam a explicar a trajetória de maior crescimento nos primeiros três meses do ano, devendo seguir como vetores propulsores da atividade ao longo de 2024.

G20

A SPE também destacou o comportamento da atividade brasileira de janeiro a março em termos internacionais. Dentre os países do grupo das 20 maiores economias do globo (G-20) que já divulgaram o resultado do PIB do primeiro trimestre, o Brasil ocupou a 5ª colocação quando a comparação é em relação aos dados na margem.

Já na leitura interanual, o País ficou com a 8ª posição e, no resultado acumulado em quatro trimestres, na 7ª.