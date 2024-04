Após reconciliação, Susana Werner celebra 22 anos de casada com Júlio César: ‘Amor e respeito’

Susana Werner e Júlio César reataram o casamento no início deste ano, após dois términos em 2023, com acusação dela contra ele por violência patrimonial. Nesta sexta-feira, 26, o casal celebrou 23 anos junto e 22 anos de casado, com direito a declaração de amor na rede social.

No Instagram, Susana reuniu fotos antigas e atuais do casal junto e com os filhos e declarou: “23 anos juntos, 22 de casados. 26/04/2002. Jamais trocaria nossa união por milhões em minha conta com uma separação. Enquanto houver amor e respeito, ali permaneceremos”.

Atualmente, Julio Cesar é aposentado dos gramados e Suzana é empresária. Eles vivem em Portugal com dois filhos.