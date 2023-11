Após reconciliação, Carla Diaz e Felipe Becari teriam firmado acordo de não expor o relacionamento, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/11/2023 - 21:02 Para compartilhar:

A atriz Carla Diaz e o político Felipe Becari estão juntos novamente, mas tudo longe das câmeras e sites de fofoca. A discrição seria um acordo firmado entre os dois para preservar a relação. É o que garante o colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, em publicação nesta quinta-feira, 23.

Os dois ficaram noivos no final do ano passado e anunciaram o fim do relacionamento em julho último. Porém, reataram um mês depois.

Segundo a publicação na coluna, existe um acordo entre os dois para não expor a relação e os dois sequer se seguem nas redes sociais. O pedido para manter a discrição teria partido de Carla, que estaria evitando que sua vida pessoal possa impactar sua imagem como atriz.

Vale lembrar que a artista estreou, há pouco mais de um mês, o terceiro filme da franquia ‘A Menina que matou os pais’, baseado no crime da família Von Richthofen, que chocou o país em 2002. Carla Diaz teria recebido orientação de sua assessoria e da própria família para manter a reconciliação longe da mídia para não interferir no lançamento do longa.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias