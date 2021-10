Após reconciliação, Andressa Urach posa com a família: ‘O amor sempre vence’

Andressa Urach compartilhou uma foto em família neste domingo (3), após ter se reconciliado com o empresário Thiago Lopes, depois de um término conturbado que envolveu o retorno da modelo aos palcos e até mesmo a polícia.

Em um clique ao lado de Thiago, do filho Arthur e da nora, Brenda, Andressa diz que “o amor sempre vence através do perdão” e questiona: “Qual família não briga?”.

“Passado é lugar de referência e não de permanência! A vida é feita de escolhas, erramos, acertamos, mas o importante é continuar vivendo da melhor maneira possível e com as pessoas que amamos! Brigamos? Sim. Qual família não briga? Qual casamento não passa por crises? Mas o amor sempre vence através do perdão. Obrigada amor por lutar por nossa família @tnlopes10, te amo. Com meu filho lindo @arthururachoficial e a @oh.jordan.9 minha nora amada”, escreveu Andressa.

O ex-ex-marido de Andressa escreveu uma mensagem utilizando os stories da modelo, anunciando que bloqueou as pessoas que a incentivaram “a seguir o pior caminho”.

“Todas as pessoas que incentivaram a Andressa a seguir o pior caminho já estão devidamente bloqueadas”, escreveu Thiago Lopes nos stories dela.

No sábado (2), Andressa e Thiago anunciaram que haviam se reconciliado e decidido “lutar pela família”.

“Pelo bem do @leonurachoficial decidimos lutar pela nossa família”, escreveu Andressa. “E assim estamos: em paz. E o final disso tudo desagradou muita gente. Não permitirei que meu filho nasça sem um pai e uma mãe presentes. Podem tirar o “ex” quando se referirem a mim”, disse Thiago.

