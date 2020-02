Após recomendação médica, Paolla Oliveira congela óvulos

O sonho da maioria das mulheres é se tornarem mães. Aos 37 anos, a atriz Paolla Oliveira já está pensando na chegada de um herdeiro. Paolla participou na noite de ontem (12) do programa ‘Saia Justa Verão’, do GNT, e revelou o que levou ela a decidir a congelar os óvulos.

Segundo a atriz, a ideia do congelamentos de seus óvulos partiu de sua médica, que após exames de rotina na atriz, viu a necessidade de congelar os óvulos dela. A profissional falou para Paolla que as pressões e o estresse de trabalho estão fazendo seu corpo envelhecer antes da hora, sendo assim, achou melhor já se prevenir com o tratamento de fertilidade.

Paolla ainda contou sobre uma consulta que teve e como foi alertada por sua médica. “Cheguei no consultório em um estado de estresse e a médica me falou: ‘Você está toda desequilibrada e com um corpo que não condiz com a sua idade. Provavelmente terá um problema x, y ou z com seus óvulos”, contou a atriz.

Pode ser que o bebê venha em breve, já que Paolla está namorando o coach de inteligência emocional Douglas Maluf.