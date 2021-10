Após reclamação de Ludmilla, Multishow assume falta de representatividade em premiação

Após Ludmilla anunciar que não iria se apresentar no evento por ter sido esnobada em de seus melhores anos de carreira, o canal do grupo Globo emitiu um comunicado.

“Tivemos um papo há pouco com a Lud, numa escuta ativa, e entendemos seu posicionamento. Sabemos que o mundo de hoje ainda está longe da representatividade ideal e continuaremos trabalhando no que for necessário para evoluir. Em 2019, criamos a Academia Prêmio Multishow, um grupo de cerca de 500 especialistas ligados à música – críticos, jornalistas, empresários, gravadoras, radialistas, contratantes e representantes de todos os gêneros e regiões do país para eleger os indicados ao Prêmio Multishow (que depois têm seus vencedores escolhidos pelo público). Mas temos consciência de que a luta pela diversidade deve ser diária e entendemos que precisamos estar ainda mais comprometidos com a causa”.

A conta oficial no Twitter do Multishow fez questão de comunicar que acompanha a carreira da Rainha da Favela há anos e que continuará prestigiando-a: “O Multishow acompanha a Lud desde o início de sua carreira. Temos uma longa e sólida parceria que nos permite sempre trocar ideias para evoluir juntos. Durante os últimos anos, tivemos o orgulho de ter a presença da Ludmilla em muitas edições do Prêmio Multishow tanto com performances inesquecíveis, como também em 12 indicações, sendo merecidamente premiada como Cantora do Ano e Música Chiclete em 2019 e Música do Ano em 2020. Lud também concorre esse ano com duas indicações – Hit do Ano e Clipe TVZ do Ano”.

