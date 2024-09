Após receber sanções, Irã convoca embaixadores ocidentais

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/09/2024 - 13:01 Para compartilhar:

ISTAMBUL, 12 SET (ANSA) – O Ministério das Relações Exteriores do Irã convocou nesta quinta-feira (12) os embaixadores no país da França, do Reino Unido, da Holanda e da Alemanha em razão das denúncias de ter fornecido mísseis à Rússia.

Os diplomatas foram chamados pela pasta liderada pelo ministro Abbas Araghchi de forma separada.

“Os Estados Unidos e alguns países europeus afirmam defender a segurança e a paz ao mesmo tempo que fornecem armas mortais ao regime sionista. Eles deveriam ser responsabilizados pelas suas políticas erradas”, declarou um funcionário do Ministério iraniano aos diplomatas.

Ele ainda defendeu que as acusações do Ocidente, que acarretaram em novas sanções ao Irã, são completamente infundadas e falsas.

Washington acusou Teerã de ter enviado aos russos um lote de mísseis que deverão ser usados na guerra contra a Ucrânia “nas próximas semanas”. As sanções foram comunicadas pelo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, após uma reunião em Londres com seu homólogo britânico, David Lammy.

Em meio a escalada das tensões entre o Ocidente e o Irã, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que as relações com o país persa alcançaram um “novo dinamismo”. (ANSA).