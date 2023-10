Após receber doação de R$ 50 mil, Marcos Oliveira, o Beiçola, desiste de se mudar para o Retiro dos Artistas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 15:08 Compartilhe

O ator Marcos Oliveira, 67 anos, que ficou conhecido por seu personagem Beiçola no seriado ‘A Grande Família’ (TV Globo), desistiu de se mudar para o Retiro dos Artistas após receber uma doação no valor de R$ 50 mil da advogada e influenciadora Deolane Bezerra.

Na última semana, o artista foi convencido pela diretora da instituição, Cida Cabral, a visitar o local de acolhimento após sucessivos pedidos de ajuda para se alimentar e para conseguir um trabalho. A visita aconteceria na última segunda-feira, 2, mas Marcos Oliveira não compareceu.

De acordo com o site da revista Quem, em publicação nesta terça-feira, 3, o ator parou de atender aos contatos da diretora.

“Nós prevíamos que após as doações ele iria desistir mais uma vez, mas nossa parte nós fizemos, que foi a de contactá-lo, oferecer [ajuda] e abrir as portas. Quando estava tudo certo [para ele vir], apareceu essa doação de R$ 50 mil e mais uma vez ele desistiu”, disse comentou Cida para a revista.

O convite para se mudar para o Retiro dos Artista, local que abriga atores que já não podem mais trabalhar, aconteceu porque o ator já expôs diversas vezes nas redes sociais que estava passando por dificuldades financeiras, sem ter condições nem mesmo para o básico, como comida, e nem para arcar com as contas de casa.

A situação piorava a cada vez que ele enfrentava algum problema de saúde e precisava parar de trabalhar.

Ainda em entrevista para a revista, Cida contou o que foi combinado com Marcos.

“Quando falei com ele na sexta-feira e deixamos tudo acertado, ele explicou que tinha três cachorros. Eu falei que a casa era muito pequena para ter três, que ele poderia trazer um. Ele concordou e falou que ia ver com o veterinário [para ficar com os outros]”, disse ela.

Na última segunda-feira, 2, o artista declarou, durante participação no programa ‘Fofocalizando’ (SBT), que desistiu de ir morar no Retiro por causa dos seus animais de estimação.

“São as minhas filhas, tenho três: a Mel, a Preta e a Lolita. A única afetividade que eu tenho na vida são com essas cachorras. Lá só podia receber uma. O que eu ia fazer, jogar duas fora? Não tem como. Prefiro aguentar mais um pouco”, disse ele ao programa.

Após doação de R$ 50 mil, Marcos Oliveira desiste de ir para Retiro dos Artistas (via: @pfofocalizando)https://t.co/UyGNFMWgQJ pic.twitter.com/rrJapbFU8R — Fofocalizando (@pfofocalizando) October 3, 2023

