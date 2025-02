Após receber alta, Preta Gil diz que fará mais quimioterapia contra câncer

Preta Gil, 50 anos, gravou Stories em seu perfil no Instagram, na noite da última terça-feira, 11, para atualizar seu estado de saúde. A cantora recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após 55 dias de internação, devido a um procedimento cirúrgico pelo qual passou em 19 de dezembro, como parte do tratamento contra um câncer metástico.

Deitada, em repouso, a artista afirmou que ainda sente dores e fez um balanço sobre o que ela chama de “nova etapa da recuperação” do tratamento contra a doença.

“Estou em casa, me adaptando. Não é fácil essa adaptação. Estou aqui estranhando tudo. Minha cama é alta demais e aí: como eu deito? Como eu fico? Como me posiciono? No hospital, estava tudo no esquema. Tem dor e ainda não sei como controla dor”, disse.

+ Preta Gil recebe alta de hospital em SP após quase dois meses de internação

“No hospital, era só tomar um remédio na veia que melhorava [a dor]. Tudo isso requer paciência. A vinda pra casa é uma etapa muito importante. Agora começa uma nova etapa de reabilitação, de preparação pro meu corpo ficar bom pra nova jornada de quimioterapia. Então, não acabou. É só uma fase. É um momento importante que venci”, completou.

Preta Gil falou que ainda continua enfrentando a doença e está usando sonda e dreno, recebendo toda a assistência hospitalar de uma equipe e enfermagem em casa.

“Agora vem uma outra etapa. Ainda continuo lutando bravamente. Estou muito feliz de ter vindo pra casa, mesmo ainda com dreno, com a sonda, é importante a gente sair do hospital, viver o dia a dia em casa e ir melhorando aos poucos. Eu e meus médicos achamos que era a hora certa de vir pra casa e continuar o tratamento e a reabilitação aqui. Vim pra casa com enfermeiros, então a luta continua”, explicou.

O cantor Gilberto Gil comemorou nas redes sociais a alta hospitalar da filha e disse que “é dia do Brasil inteiro comemorar”.

“O Brasil inteiro cuidou e hoje é dia do Brasil inteiro comemorar. Saúde, Pretinha!”, escreveu nas redes sociais ao publicar um vídeo que mostra Preta agradecendo a equipe do hospital (veja abaixo).

Segundo boletim médico, a artista deverá continuar seu tratamento em esquema ambulatorial. Ela está sendo acompanhada pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Caparelli e Dr. Frederico Teixeira.

Assista abaixo: