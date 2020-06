Após receber alta, delegado baleado por modelo faz fisioterapia em casa

O delegado Paulo Bilynskyj, de 33 anos, recebeu alta e agora continua em casa os trabalhos de reabilitação e fisioterapia e o tratamento com antibióticos. Ele permaneceu 13 dias internado no Hospital estadual Mário Covas, em Santo André, após ser atingido por tiros. Um dos tiros lhe deixou com dificuldades de locomoção. As informações são da revista Época.

De acordo com a advogada do delegado, Priscila Silveira, ele está recebendo ajuda do pai e do irmão. Paulo foi atingido por tiros na mão, fígado, tórax e bacia, e passou por cirurgias. Ele foi baleado no último dia 20 de maio durante uma discussão com a namorada, Priscila Delgado de Barros, de 27 anos, que também foi baleada e morreu.

Segundo Bilynskyj, a namorada teria atirado seis vezes contra ele e depois cometeu suicídio. O caso está sendo investigado pela polícia de São Bernardo do Campo, onde ocorreu o crime. A polícia ainda não descarta outras versões para o que aconteceu dentro do apartamento do delegado.