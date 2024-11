Após receber alta de tratamento de câncer, mãe de Isis Valverde ganha carinho da atriz e de Marcus Buaiz

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/11/2024 - 16:33 Para compartilhar:

Mãe da atriz Isis Valverde, 37 anos, Rosalba Nable teve muitos motivos para comemorar, nesta terça-feira, 5. Ela acaba de receber alta do hospital, iniciado em maio deste ano, e está completando 61 anos de vida.

Para celebrar o momento especial, a pedagoga ganhou o carinho da filha e do noivo dela, o empresário Marcus Buaiz, 45, que fizeram declarações nas redes sociais.

“Acabou. Hoje foi o término da radioterapia e a mulher estranha, calada, triste e amargurada (e que é, certamente, uma versão minha que me era totalmente desconhecida, até então) decidiu me avisar que está se despedindo do meu corpo, ali na porta do hospital onde vivi um pesadelo”, começou Rosalba na legenda de uma publicação no Feed do Instagram, com registros do hospital e longo desabafo.

A mãe da artista também comemorou o aniversário: “Finalmente, estou de alta a partir de agora e, pasmem, sim, é o meu aniversário e o término dos piores ciclos na minha luta contra o câncer (prosseguirei com o bloqueio hormonal por 10 anos). Estas duas datas eram totalmente improváveis de coincidir. Seria um sinal dos deuses, então? Brindemos assim, duplamente, meu 5 de novembro”, escreveu ela..

O casal famoso também usou as redes sociais para celebrar a vitória de Rosalba.

“Hoje é um dia duplamente especial: seu aniversário e o final do tratamento. Que aula de amor e superação você nos deu. Muita paz, saúde e alegria. Que Deus te abençoe e proteja sempre. Que sorte a minha te ter por perto. Amo você”, disse Buaiz ao compartilhar cliques ao lado da sogra nos Stories.

“Inacreditável a sua força. E hoje é o seu aniversário! O universo também te celebra. Te amo”, declarou Isis Valverde.

Rosalba recebeu o diagnóstico de câncer de mama em maio deste ano. Ela deve seguir monitorando médico para garantir que a doença não volte.

