Após rebaixamento na RBR, Pierre Gasly diz estar pronto para grandes equipes

Piloto da AlphaTauri na Fórmula 1, Pierre Gasly admitiu que deseja integrar uma escuderia mais competitiva nos próximos anos. As informações são do site Motorsport.

“Acho que mostrei com um carro médio que fui capaz de crescer e alcançar bons resultados, mas com todo o respeito que tenho pela AlphaTauri, sempre haverá uma diferença com as equipes de ponta”, declarou o francês. “Podemos chegar ao pódio, mesmo uma vitória não é impossível, mas há um por cento de chance”, acrescentou.

Em 2019, Gasly foi alçado ao posto de segundo piloto da Red Bull Racing. Sem conseguir atender às expectativas como parceiro de Max Verstappen, o piloto foi substituído no mesmo ano, por Alexander Albon. Desde o rebaixamento da RBR, Pierre tem corrido pela AlphaTauri.

“A Red Bull me deu uma grande oportunidade (com a promoção), porque viram o meu potencial. Se eu pensar nisso agora, depois de cinco anos na Fórmula 1, sou um piloto decididamente mais completo. Tenho muito mais experiência e sou mais eficiente no trabalho com a equipe”, completou.

Em sua trajetória na Fórmula 1, Pierre Gasly acumula 99 corridas disputadas e uma vitória, no GP de Monza, em 2020.