Após reaver reféns, Israel liberta 90 prisioneiros palestinos

ROMA, 20 JAN (ANSA) – Israel libertou na madrugada desta segunda-feira (20) 90 prisioneiros palestinos, como parte do acordo de cessar-fogo que levou à soltura de três reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas no último domingo (19).

Ônibus com vidros escurecidos deixaram a penitenciária israelense de Ofer, na Cisjordânia ocupada, e um centro de detenção em Jerusalém pouco depois de 1h (horário local). O grupo é formado sobretudo por mulheres, mas também por menores de idade do sexo masculino.

Parte dos ex-prisioneiros foi levada para Ramallah, na Cisjordânia, enquanto alguns voltaram para suas casas em Jerusalém Oriental. Eles foram recebidos com festa por seus conterrâneos, que saíram às ruas com bandeiras do Fatah, partido do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, do Hamas e da Jihad Islâmica.

Uma das libertadas é Khalida Jarrar, ativista dos direitos humanos e membro da Frente Popular pela Libertação da Palestina (FPLP), grupo tido como “terrorista” pelo governo israelense, pelos EUA e pela União Europeia.

Ela estava presa desde dezembro de 2023 sem acusações formais. Antes disso, em 2021, durante outro período de detenção, Jarrar foi impedida por Israel de participar do funeral da própria filha, Suha, vítima de um infarto fulminante aos 30 anos.

A lista de libertadas ainda inclui Dalal Khaseeb, irmã do ex-vice-comandante do Hamas Saleh Arouri, morto em um ataque israelense em Beirute um ano atrás, e Abla Abdel-Rasoul, esposa do líder da FPLP, Ahmad Sa’adat, que cumpre pena de 30 anos de cadeia como mandante do assassinato do ministro israelense Rehavam Ze’evi em 2001.

Horas antes de os 90 palestinos deixarem a cadeia, o Hamas havia libertado as reféns israelenses Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher, que tinham sido sequestradas em 7 de outubro de 2023. Damari, que também tem cidadania britânica, perdeu dois dedos nos ataques de 15 meses atrás, mas as condições de saúde das três mulheres são boas.

“Agradeço a Deus, à minha família e aos meus amigos, os melhores do mundo. Voltei para minha vida e sou a pessoa mais feliz do mundo, simplesmente por estar aqui”, escreveu Damari no Instagram.

A fase inicial do cessar-fogo deve durar 42 dias e prevê a troca de um total de 33 reféns por centenas de prisioneiros palestinos. A próxima libertação está prevista para 25 de janeiro. (ANSA).