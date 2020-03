Após realizar o sonho de ser mãe, Jaqueline está ansiosa para voltar ao basquete

A Liga de Basquete Feminino (LBF) começa neste domingo, Dia Internacional da Mulher, com o jogo entre Ituano Basquete e Santo André/APABA/Caoa Chery, em Itu (SP). A ala Jaqueline de Paula, da equipe do ABC paulista, está bastante ansiosa para voltar às quadras após realizar o sonho de ser mãe.

A jogadora de 34 anos voltou aos treinos sob o comando da técnica Arilza Coraça no final de janeiro após o nascimento de Yara e agora está preparada para defender o Santo André na LBF. No total, Jaqueline ficou um ano afastada do basquete.

“Vai ser uma alegria, estou ansiosa e muito feliz por voltar a jogar. Estou me sentindo muito melhor com a sequência de treinamentos, recuperando a minha melhor condição física. Estamos nos preparando muito bem e não vejo a hora de entrar em quadra”, comentou. “No período da gestação, ia para quadra acompanhar os treinos da equipe e ficava muito ansiosa. Depois que a Yara nasceu, estava aguardando a médica liberar para voltar aos treinos, o que fiz aos poucos”, relembrou.

A volta foi comemorada pela técnica Arilza Coraça. “A Jaque é uma filha, que trouxe uma neta para a equipe e está supermotivada, treinando forte na pré-temporada. Muito interessante esse retorno, pois ela é uma referência para o time e também para a torcida. Por isso estamos muito felizes. Conhecemos a integridade dela, além das qualidades físicas e técnicas”, afirmou.

Jaqueline aposta em uma competição bastante equilibrada nesta temporada, apesar de o Sampaio Corrêa, do Maranhão, pintar como principal favorito. O atual campeão investiu ainda mais para conquistar o bicampeonato. “Estamos cientes das qualidades do Ituano e por isso estamos nos preparando e treinando forte para iniciarmos a competição nacional com um resultado positivo. Esta edição da LBF tende a ser equilibrada e muito competitiva”, afirmou.

O começo do Santo André na LBF será bastante difícil. Além do jogo em Itu, o time do ABC faz mais três partidas fora de casa na sequência: Sodiê Docer/LSB-RJ (18 de março), Basquete Blumenau (26 de março) e Sesi Araraquara (1.º de abril). O primeiro jogo em casa será no dia 8 de abril contra o Vera Cruz/Campinas.