Após realizar novos exames de Covid-19, Corinthians treina para o Dérbi Jogadores foram submetidos a novos testes na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, mas os resultados ainda não foram obtidos. Depois, elenco fez trabalhos táticos e coletivos

O Corinthians se apresentou na manhã deste sábado no CT Joaquim Grava, para o segundo dia de treinos da última semana antes do retorno do Paulistão, que será marcado pelo Derby, na próxima quarta-feira, às 21h30, na Arena. Jogadores e estafe passaram por nova bateria de exames de Covid-19.

Antes de iniciar os trabalhos, elenco e comissão técnica foram submetidos a testes RT-PCR, para coronavírus. Os resultados ainda não foram obtidos. Diagnosticado há quatro dias, o meio-campista Cantillo não apresentou outros sintomas, além de febre, e segue isolado em sua residência, sob supervisão do Departamento Médico. O colombiano está afastado desde o dia 10 de julho.

Em campo, após a testagem, o técnico Tiago Nunes voltou a comandar trabalhos táticos e coletivos, como saída de bola, marcação, jogadas ofensivas, entre outras movimentações, a partir da montagem da equipe, que se iniciou na última semana. A imprensa ainda não pode acompanhar os treinos no CT, portanto há o mistério sobre o time titular que tem sido testado.

Segundo as fotos divulgadas das atividades deste sábado, Pedro Henrique e Richard, ambos em negociação com o Athletico-PR já não treinaram com o grupo. O zagueiro tem tudo encaminhado para defender o Furacão após o Timão aceitar vender 60% de seus direitos por 1 milhão de euros (R$ 6,16 milhões). Já o volante deve ser emprestado por um ano e meio por 500 mil euros (R$ 3,08 milhões). As transferências ainda depende do aval da CBF.

Sem Cantillo, Pedro Henrique e Yony González, que seriam titulares, além da indefinição sobre a inscrição de Jô, uma provável formação para enfrentar o Palmeiras é: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar (Bruno Méndez) e Sidcley; Gabriel, Camacho, Ramiro e Luan; Everaldo e Boselli.

Além do treino deste domingo pela manhã, quando o elenco volta ao CT, o Timão terá duas atividades antes de voltar a jogar na próxima quarta-feira, pela 11ª Rodada do Paulistão. Para garantir vaga nas quartas de final da competição, o Corinthians precisa vencer suas duas últimas partidas da fase de grupos e torcer para que o Guarani não pontue nas rodadas que restam.

