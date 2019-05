Após realizar exames médicos, Palmeiras descarta lesão no zagueiro Luan

O Palmeiras realizou nesta segunda-feira exames médicos e descartou existir lesão no zagueiro Luan. O defensor deixou o campo no último sábado, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, com dores na virilha direita, mas apesar da situação não ser grave, a tendência é ele receber tratamento nos próximos dias e ser poupado dos próximos jogos.

O diagnóstico feito pelo Palmeiras mostrou uma sobrecarga no tendão do músculo adutor da coxa direita do zagueiro. Mas como não houve rotura ou lesão muscular no local, o clube ficou mais aliviado com a situação, pois a recuperação deve ser mais simples. Apesar disso, o departamento médico não estipulou uma estimativa de retorno.

Luan sentiu a lesão aos 26 minutos do segundo tempo, quando deu lugar a Antônio Carlos. O zagueiro já iniciou o tratamento para se recuperar, mas a tendência é que fique fora dos próximos compromissos da equipe. Nesta quinta-feira, o Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa, do Maranhão, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, e no domingo encara a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo Brasileirão.

Outro zagueiro que deve virar baixa em breve para o técnico Luiz Felipe Scolari é o paraguaio Gustavo Gómez. O defensor vai se apresentar nos próximos dias para iniciar a preparação para a disputa da Copa América. A data estipulada é segunda-feira, mas o Palmeiras admite a possibilidade do jogador ter de viajar antes dessa data.