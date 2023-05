Após reação inicial a buscas da PF, Bolsonaro muda de ideia e retoma agenda política em SP

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 05/05/2023 - 18:49 Compartilhe

Por Ricardo Brito e Anthony Boadle

BRASÍLIA (Reuters) – O ex-presidente Jair Bolsonaro mudou de ideia e decidiu retomar sua agenda de viagens no sábado em São Paulo após cancelar compromissos fora de Brasília depois que foi alvo na quarta-feira de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal.

Segundo o PL, partido de Bolsonaro, o ex-presidente vai acompanhar a esposa, a ex-primeira-dama e presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, na posse da deputada federal Rosana Valle como presidente do PL Mulher São Paulo.

Inicialmente, só Michelle iria comparecer, mas Bolsonaro –que é presidente de honra do PL nacional– decidiu ir. Vai pegar um voo saindo de Brasília por volta das 9h para chegar à capital paulista no final da manhã para o evento.

Bolsonaro comunicou sua decisão ao presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que deve acompanhá-lo na agenda política no Estado, segundo uma fonte com conhecimento das tratativas.

Havia a expectativa de que o ex-presidente pudesse almoçar com o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), mas o encontro de ambos não foi confirmado, conforme a fonte. Tarcísio já teria uma agenda para este sábado.

DESDOBRAMENTOS

A decisão de Bolsonaro de ir a São Paulo indica que o ex-presidente quer demonstrar tranquilidade a despeito da operação da PF autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que busca investigar a inserção de dados falsos em seu cartão de vacinação e de outras pessoas próximas a ele.

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) elogiou a decisão de Bolsonaro de participar da agenda em São Paulo. “O presidente não deve, por isso não teme”, disse ele, que, embora tenha sido convidado, não vai poder participar por morar no interior do Estado, distante 400 quilômetros da capital.

Desde quarta de manhã, quando foi alvo da operação, segundo a fonte, o ex-presidente tem dito a pessoas próximas o que afirmou em entrevista à Jovem Pan naquele dia, que não se vacinou de Covid-19 e não teria motivo para falsificar o cartão de vacinação, conforme alegado pela PF nas investigações.

Nas conversas, entretanto, Bolsonaro disse que não sabe se eventualmente outras pessoas possam ter usado dados dele com esse intento, mas não pode se responsabilizar por elas.

A avaliação na cúpula do PL é que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, não deve implicar o ex-presidente no caso das vacinas e, quando muito, poderá assumir a responsabilidade sozinho no esquema, destacou a fonte. Mauro Cid, braço-direito de Bolsonaro, foi um dos principais presos na operação da PF.

De acordo com documentos, a PF identificou um esquema para fraudar dados de vacinação liderado por Mauro Cid, para beneficiar o ex-presidente, sua filha e ao menos outros dois assessores próximos do ex-mandatário antes de o grupo viajar aos EUA em dezembro passado.

A cúpula partidária considera que, ao menos por ora, não há provas para envolver Bolsonaro no caso das vacinas e as ações determinadas por Moraes têm métodos semelhantes ao que o atual senador pelo Paraná, Sergio Moro (UB), usou na época em que comandou a operação Lava Jato, disse essa fonte. Acreditam que isso poderá, inclusive, se reverter contra o próprio ministro do STF e até fortalecer o ex-presidente politicamente.





