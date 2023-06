Após Ratinho chamar deputado de ‘vagabundo’, apresentador será processado por três crimes; entenda

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 27/06/2023 - 10:00 Compartilhe

Ratinho está envolvido numa verdadeira polêmica. Na semana passada, o apresentador deu o que falar após criticar a Parada do Orgulho LGBTQIA+ e chamá-la de “carnaval dos infernos”. Em seu programa no SBT, ele disparou: “Como é aquele negócio lá? A parada gay… queria pedir, vai fazer lá no sambódromo, a bagunça lá domingo, vai lá no sambódromo gente, lá você fica pelado e faz o que você quiser”.

“Deixa a Avenida Paulista para família, pra ir lá brincar com as crianças, deixa a Avenida Paulista para as famílias, vai na parada gay lá no diabo do sambódromo, lá pode, porque na minha opinião, a parada gay é um outro carnaval”, completou.

Após a fala homofóbica, a Associação LGBTQIA+ de São Paulo, por meio do deputado estadual e ativista LGBT Agripino Magalhães Júnior (MDB), contou ao Metrópoles que vai entrar com um processo contra Ratinho por homofobia.

“Vou processá-lo por LGBTfobia, que é crime de racismo, e agora se tornou de injúria racial, de 1 a 5 anos de prisão. Vou processá-lo por Incitação ao ódio e propagação de ofensas contra os direitos da população LGBTI+. LGBTIfóbico, criminoso, ignorante e preconceituoso a fala contra a população LGBTQI+, e outras barbaridades. Somente através da Justiça podemos combater o ódio, preconceitos e retrocessos como essas tais falas e pregações”, disse o deputado.

Ratinho volta a atacar

Na noite de segunda-feira (26), Ratinho voltou a usar seu programa para atacar a comunidade LGBT+. Descontrolado, ele mandou a LGBT e a internet “para os quintos dos infernos”. “Teve uns babacas aí na internet falando que eu sou contra, que eu detonei a Parada. Eu não detonei a Parada porr* nenhuma. Eu disse que a parada gay não deve ser na Avenida Paulista e sim lá no Sambódromo. Foi isso o que eu falei!”, disse gritando.

“Eu não vou mudar. Como eu também acho que a festa de final de ano também não deve ser na Paulista, deve ser lá no Sambódromo. Vocês gastaram um dinheirão pra fazer aquela porr* daquele Sambódromo. Põe festa lá, porr*. Tem 12 hospitais lá na Paulista. ‘Ain, o Ratinho está falando…’, vá para os quintos dos inferno. É uma babaquice, é um mimimi. Agora dizem que não pode mais colocar chapéu de caipira porque está denegrindo (sic) a imagem do caipira. Essa internet é muito chata. Ô povo chato do cacete! Estou com o meu saco cheio”.

O comunicador finaliza ameaçando Agripino. “Tem um cidadão que disse que vai me processar porque eu falei isso. Vai me processar? Eu vou mostrar a sua ficha corrida, tá. Já peguei. Venha, venha me processar. Eu vou mostrar quem você é. Você não passa nem na esquina. Vagabundo, safado, sem vergonha. Vem pra cima de mim! Eu gosto de briga, eu gosto de confusão mesmo”.

IstoÉ Gente procurou Agripino Maia que, por meio de uma mensagem no aplicativo de conversa WhatsApp, disse que irá processar Ratinho por três crimes: homofobia, racismo e danos morais.

“Esse senhor (Ratinho) desde 2018 faz ataques a população LGBTQIA+ criticando a participação de gays nas novelas. Na época nada aconteceu com ele, pois somente em 2019 que o STF equiparou a LGBTfobia aos crimes raciais. É um escárnio que, ainda em 2023, existam pessoas que destilam ódio contra as pessoas descaradamente e acham que ficarão impunes”, diz Agripino.

“Decidi processá-lo, haja vista que não podemos assistir calados a crimes sendo cometidos por pessoas que outrora se achavam donas do mundo. Espero ansiosamente ele provar na justiça qual é essa tal ficha corrida que tenho e desconheço”, finaliza.

Não é a primeira vez

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ratinho tem falas homfóbicas. Em 2018, o comunicador publicou um vídeo em que questionava a presença de pessoas LGBTs em novelas da TV Globo.

“Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas poxa, a Globo colocou ‘viado’ até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha ‘viado’ não”, disse o apresentador do SBT no vídeo. “Você acha que tinha ‘viado’ naquele tempo?”, continuou. “É muito ‘viado’: é ‘viado’ às seis da tarde, é ‘viado’ às oito da noite, é ‘viado’ às nove da noite, é ‘viado’ às dez da noite, é muito ‘viado’. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto ‘viado’ assim. Ou tem? Será?”, disse na ocasião.

