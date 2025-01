Após queda, papa Francisco diz que braço ‘está bom’

VATICANO, 19 JAN (ANSA) – O papa Francisco afirmou neste domingo (19) que seu braço direito está melhor, após o pontífice ter sofrido uma queda na Casa Santa Marta, sua residência oficial no Vaticano, na última quinta (16).

“O braço está bem, já se move melhor”, declarou o líder católico, já sem tipoia, ao programa “Che tempo che fa”, da emissora italiana Nove.

O Papa machucou o antebraço direito na queda, mas não sofreu fraturas. Ainda assim, por precaução, manteve o membro imobilizado até o último sábado (18).

Francisco tem usado cadeira de rodas para se locomover em compromissos oficiais desde maio de 2022, devido a dificuldades para andar provocadas por dores na perna. Quando se levanta, costuma ter o auxílio de uma bengala ou de ajudantes.

No início de dezembro passado, o pontífice já havia aparecido com um hematoma no queixo após bater o rosto em um móvel na Casa Santa Marta. (ANSA).